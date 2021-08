Il rogo è divampato a Spoleto, squadre in azione per domarlo

Nuovo incendio in Umbria nella giornata di venerdì 13 agosto. Le fiamme sono divampate nei boschi di Ancaiano, frazione di Spoleto. Il rogo è di grosse dimensioni. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e dell'agenzia forestale. In azione anche l'elicottero e un canadair per domare le fiamme.

Notizia in aggiornamento