LA FOTO NOTIZIA Rotoballe in fiamme a Torre Calzolari, intervento dei Vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco di Gubbio e Gaifana sono intervenute, nel pomeriggio di oggi, per un incendio che si è sviluppato a Torre Calzolari. I Vigili del fuoco stanno operando per spegnere l'incendio che ha interessato alcune rotoballe in un terreno agricolo dopo il taglio delle coltivazioni.L'intervento è ancora in atto per metter ein sicurezza l'area.

Gallery