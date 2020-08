Incendio in un ristorante all'alba: fiamme domate dai vigili del fuoco, accertamenti in corso

L’allarme è scattato all’alba. Quando, in un ristorante della zona di Santa Maria degli Angeli, le fiamme hanno fatto precipitare sul posto i vigili del fuoco della squadra di Assisi. E' accaduto intorno alle cinque di questa mattina in un locale vicino all'uscita della strada statale Centrale Umbra.

Un intervento tempestivo, che ha permesso alla squadra di domare le fiamme e scongiurare altri danni alla struttura. Nelle vicinanze è stata trovata anche una bombola di Gpl, subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno spento l'incendio velocemente. L’intervento è terminato pochi minuti prima delle otto di questa mattina, mentre sono al vaglio le cause di quanto accaduto. Gli accertamenti, quindi, sono in corso.