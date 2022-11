Incendio nel cuore della notte a Perugia. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 a Pretola. Tre squadre dei vigili del fuoco in azione per domare il rogo divampato in un'abitazione della frazione. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Indagini in corso per chiarire l'origine dell'incendio.