L'incendio divora duecento ettari tra bosco e uliveti: indagini in corso

Il bilancio dell'incendio di Poreta, nel comune di Spoleto, secondo i carabinieri forestali è di circa 200 ettari di verde ridotti in cenere: di cui circa 120/130 ettari di bosco e 10 di uliveto di pregio. Le operazioni di bonifica sono in corso.



Al momento sono presenti due squadre dei vigili del fuoco e due squadre dell’Agenzia Forestale. In azione anche un elicottero e un canadair. "Per esigenze di sicurezza legate principalmente alla necessità di non investire i cavi elettrici durante le operazioni, nella zona di Bazzano, Santa Maria Reggiana, Poreta e Silvignano non verrà erogata l'energia elettrica fino a circa le ore 20 di questa sera. Ci scusiamo ovviamente con i cittadini residenti per il disagio che si sta creando, ma fin quando non sarà scongiurata la ripresa dell'incendio sarà necessario garantire tutte le operazioni di spegnimento necessarie", scrive il Comune di Spoleto.

In corso anche le indagini dei carabinieri forestali per individuare il punto di origine dell’incendio, le cause e tutti gli elementi di prova. I militari mapperanno anche tutte le aree percorse dal fuoco. "Questo lavoro - spiegano i carabinieri - consentirà di alimentare il catasto incendi presente in ogni comune individuando le aree boschive dove ricadranno per legge i vincoli: 15 anni per il cambio di destinazione, 10 anni per la realizzazione di edifici e 10 anni per divieto di pascolo e caccia in tutta l’area percorsa dal fuoco".

Nella giornata di ieri i carabinieri hanno denunciato due persone. Secondo le indagini l'incendio sarebbe partito a causa loro.