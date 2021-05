Fiamme in un appartamento a Sant'Angelo di Celle: nessuna persona ferita

Intervento a Sant'Angelo di Celle nel pomeriggio di oggi per i Vigili del Fuoco. Una squadra della centrale di Perugia è intervenuta per domare le fiamme divampate in un appartamento occupato da una famiglia di tre persone. Nessuna persona ferita nell'incendio, che è partito dal bagno per una probabile causa elettrica, con l'appartamento al momento inagibile.