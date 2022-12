Fiamme in casa, vigili del fuoco in azione per domare l'incendio

Fiamme in casa. Allarme nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre a Pantalla. Alle 19:42 i vigili del fuoco di Todi sono intervenuti per domare un incendio divampato in un'abitazione della frazione. Il rogo si è sviluppato al piano mansardato, da una stufetta alimentata da una bombola di gpl. Sul posto sono intervenuti anche 118 e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sarebbero feriti. Da un primo sopralluogo non risulterebbero danni strutturali all'abitazione.