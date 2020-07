Incendio in una palazzina, tre appartamenti inagibili

Incendio nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio a Paciano. L'allarme è scattato intorno alle 22 con le fiamme che sono divampate in una palazzina. Sul posto i vigili del fuoco, con mezzi e uomini per domare il rogo. Tre gli appartamenti inagibili dopo la lotta contro le fiamme. Indagini in corso per ricostruire l'origine dell'incendio.

