Spoleto, incendio in un'officina: auto divorata dalle fiamme

Incendio in un'officina a Spoleto, in zona Santo Chiodo, nel pomeriggio di martedì 10 novembre. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno arginato le fiamme ed evitato che il rogo si espandesse al resto della struttura e agli altri veicoli. Fortunatamente non ci sono feriti.