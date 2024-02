Incendio alla Novaplast, vietato il consumo di alimenti prodotti in zona e l'attività sportiva nel raggio di 250 metri dallo stabilimento

Il sindaco di Torgiano ha emesso un’ordinanza che vieta il consumo di alimenti prodotti in loco e l'attività sportiva all'aperto nel raggio di 250 metri dallo stabilimento della Novaplast, interessato da un incendio ieri. Vietati anche il consumo di alimenti di origine animale prodotti in loco, pascolo e razzolamento nell'area individuata, utilizzo di foraggi prodotti nella zona.

Le fiamme si sono sviluppate alle 13.30, durante la pausa pranzo all’interno dell’azienda specializzata nella produzione di allestimenti per il trasporto di alimenti refrigerati.

I quindici dipendenti, tra operai e impiegati, erano in pausa pranzo quando si sono scatenate le fiamme. Il sistema anti incendio è entrato subito in funzione, attivando le porte tagliafuoco. Le fiamme hanno causato danni ingenti tra magazzino e produzione. Una colonna di fumo nero si è alzata sopra lo stabilimento, ben visibile da Ponte San Giovanni e dalla superstrada.

I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre e hanno impiegato circa due ore per domare completamente le fiamme, avviando poi le operazioni di bonifica. Sul posto anche i carabinieri di Torgiano, i tecnici dell'Arpa e dell'Asl.

L’azienda ha fatto sapere che l’entità dei danni è in corso di quantificazione, così come sono in corso di accertamento le cause che hanno originato l'incendio. Accertamenti che sono in corso con il personale specializzato dei Vigili del fuoco, dell'Agenzia per l'ambiente e dell'Asl per verificare eventuali impatti dell'incendio e della colonna di fumo.