Incendio nella notte in un'azienda agricola: le fiamme avvolgono i box de cavalli: muore uno stallone, salvati gli altri

Un grave incendio è divampato in una azienda agricola di Fratta Todina nella notte di ieri. Le fiamme - le cause ancora sono da stabilire - hanno raggiunto il fienile trovando così materiale fertile per provocare un incendio di grandi dimensioni che ha raggiunto altre strutture della azienda agricola. In particolari tre box dei cavalli. Nonostante l'intervento tempestico dei Vigili del Fuoco di Todi un cavallo morto rimasto coinvolto nel rogo, altri due però sono stati salvati anche se uno degli stalloni è stato portato con massima urgenza in clinica veterinaria a Perugia. Bruciati anche mezzi agricoli. Le fiamme poi sono state domate dopo diverse ore di lavoro.