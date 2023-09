Bruciano sterpaglie e alberi nei campi tra Ellera e Corciano

Un incendio è divampato in via di Vittorio tra Ellera e Corciano. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Perugia per domare le fiamme che hanno interessato sterpaglie, un boschetto e i terreni che si trovano di fronte ad alcune abitazioni.

Le fiamme sono divampate all'improvviso in un'area di sterpaglie secche e piante, tra cui anche degli olivi. La zona si è subito riempita di fumo, destando la preoccupazione dei residenti.