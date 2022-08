Nuovo incendio in Umbria. Le fiamme sono divampate a Narni , in località Ciliano, nei pressi del cavalcavia di San Pellegrino. Il rogo ha divorato bosco e sterpaglie. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco.

Sul posto due squadre per contenere il rogo

Nuovo incendio in Umbria: vigili del fuoco in azione per domare le fiamme