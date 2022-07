Ancora un incendio in Umbria: bosco in fiamme, vigili del fuoco in azione

Nuovo incendio in Umbria. Allarme nel primo pomeriggio di mercoledì 6 luglio nel comune di Massa Martana per un bosco in fiamme. Vigili del fuoco in azione sul posto con diverse squadre per arginare il rogo che sta divorando il fianco della collina.

Il fronte dell'incendio è esteso. In volo tre elicotteri dei vigili del fuoco per aiutare gli uomini a terra nelle operazioni di spegnimento.