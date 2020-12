Incendio in una soffitta nel cuore della notte, danni al tetto

Non si registrano feriti nell’incendio di questa notte che ha coinvolto la soffitta di uno stabile nella frazione perugina di Villa Pitignano.

L’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco è scattato intorno all’una e sul posto è intervenuta una squadra di corso Cavour con il supporto di una autoscala e un’autobotte.

Danni al tetto, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e non è stata necessaria l’evacuazione. L’intervento si è risolto nel giro di poco tempo, ma sulle cause sono in corso accertamenti.