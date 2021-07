Incendio a San Feliciano, fiamme in un campo di ulivi: in azione anche l'elicottero

Incendio a Magione nella giornata di mercoledì 14 luglio. Fiamme in un campo di ulivi vicino a un bosco a San Feliciano. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, tre da Perugia e una dal distaccamento del lago Trasimeno. An azione anche l'elicottero che ha effettuato diversi lanci per domare le fiamme.

