Incendio nella notte: garage in fiamme, indagini in corso

Incendio nella notte tra il 26 e il 27 marzo a Corciano. Per cause ancora in fase di accertamento le fiamme sono divampate in un garage di un'abitazione nella frazione di Capocavallo. L'allarme è scattato intorno alle 22.40 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia. Il rogo ha distrutto un'auto e le moto parcheggiate in garage. Indagini in corso per chiarire l'origine dell'incendio.