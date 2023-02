Incendio nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a Morgnano, nel comune di Spoleto. Le fiamme sono divampate in un garage e in locale caldaia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sarebbero feriti. Indagini in corso per chiarire l'origine del rogo.