A fuoco furgoncino della porchetta in riparazione, danni alle vetture parcheggiate vicino

Intervento dei Vigili del fuoco in una carrozzeria di via Pievaiola. Non ci sono feriti

Due squadre dei Vigili del fuoco della centrale di Perugia sono intervenute in via Pievaiola 166 per l'incendio di un furgone adibito alla vendita di panini e bibite (non in funzione), che si trovava parcheggiato nel piazzale di una carrozzeria.

Le fiamme hanno interessato anche le carcasse di auto tre autovetture che si trovavano nelle vicinanze, un altro furgone e la piccola sterpaglia attorno alla recinzione.

Non ci sono persone ferite o intossicate dal fumo.