Incendio nella notte, casa divorata dalle fiamme

Incendio nella notte tra il primo e il due maggio a Foligno. Le fiamme sono divampate in un appartamento - disabitato - al quarto piano di una palazzina in zona via Piave. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno. Le operazioni sono andate avanti fino alle 5 del mattino. Il rogo è stato domato con difficoltà a causa del mobilio accatastato nell'appartamento.