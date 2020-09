Capannone in fiamme a Sant'Andrea delle Fratte, dentro c'era una bombola di gpl che rischiava di esplodere

I Vigili del fuoco di Perugia sono impegnati, con due partenze dalla centrale, per un inciendio in un capannone agricolo in via Soriano a Sant'Andrea delle Fratte.

All'interno dello stabile oltre a vario materiale da agricoltura era presente anche una bombola di Gpl che è stata portata fuori in tempo e messa in sicurezza.

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed effettuato le operazioni di bonifica dell'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery