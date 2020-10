Violento incendio nella notte, distrutto un rimessaggio per attrezzi agricoli a Santa Cristina

La squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta ieri sera, intorno alle 22.30, in località Santa Cristina, per un incendio che ha interessato un rimessaggio di attrezzi da lavoro.

Il locale è andato completamente distrutto dalle fiamme. I Vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore per domare le fiamme e bonificare l'area interessata dall'incendio.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno scatenato le fiamme e la distruzione del capannone.

