FOTONOTIZIA - Incendio a Gualdo Tadino, le fiamme minacciano un bosco

I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti per un incendio in un campo con minaccia estesa anche al bosco, in località Santa Croce, nel comune di Gualdo Tadino.

Per avere ragione della fiamme sono state inviate in rinforzo una squadra anti incendi boschivi e il direttore operazioni di spegnimento.

Sul posto anche i Carabinieri e in arrivo squadre dell'agenzia della forestazione e un mezzo aereo.