Brucia il magazzino e la merce, intervento dei Vigili del fuoco

Le fiamme hanno interessato un'attività commerciale in via Sportella Marini a Foligno

La squadra dei Vigili del fuoco di Foligno è intervenuta questa mattina, intorno alle 8.30, in via Sportella Marini per un incendio che ha interessato l'interno di un'attività commerciale.

Le fiamme si sono innescate all'interno di un locale adibito a magazzino e hanno raggiunto il materiale che si trovava stivato all'interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.

Al momento le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Al termine delle verifiche sono state esclusi danni al resto dell'edificio sovrastante.