Bastia Umbra: fiamme nel deposito degli scarti industriali, intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco hanno operato, nel pomeriggio di oggi, in via del Lavoro a Bastia Umbra per un incendio che ha interessato un deposito di materiali di risulta presso la ditta Manini prefabbricati.

La prima squadra della centrale di Perugia è intervenuta con due mezzi, auto pompa serbatoio e auto pompa botte, per domare l'incendio che ha prodotto un'alta colonna di fumo visibile da molto lontano e un intenso odore nella zona.

Risultano ignote, al momento, le cause dell'incendio e non risultano persone coinvolte.