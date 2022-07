Corciano, incendio a San Mariano: case minacciate dalle fiamme, vigili del fuoco in azione

Incendio tra Perugia e Corciano. A darne notizia è il sindaco Cristian Betti, con un post su Facebook: "Incendio in corso nei campi di grano a San Mariano, in zona Monticelli - scrive il primo cittadino di Corciano su Facebook - . Chiusa in via precauzionale via Cavour. Vigili del Fuoco e forze dell'ordine sul posto".

Aggiornamento - I vigili del fuoco spiegano che dalle ore 15:35 le squadre della centrale Perugia sono impegnate per fronteggiare un incendio che si è propagato da un campo di grano e ora minaccia alcune abitazioni di San Mariano. In arrivo rinforzi anche da Città della Pieve. In volo anche l'elicottero Drago.