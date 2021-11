Città di Castello, incendio divora rimessa agricola: vigili del fuoco in azione

Incendio divora una rimessa agricola. Vigili del fuoco in azione a Città di Castello nella serata di venerdì 5 novembre. Il rogo è divampato nella frazione di Titta. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco. Indagini in corso per chiarire e ricostruire le cause e l'origine del rogo. Ingenti i danni riportati dalla struttura. Secondo quanto ricostruito nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.