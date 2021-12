Casa in fiamme a Perugia: due persone ustionate nell'incendio

Casa in fiamme a Perugia. Nella serata di lunedì 6 dicembre un incendio è divampato in un appartamento a Cenerente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Due persone sono rimaste ustionate nel rogo, ma sono riuscite a uscire dalla casa e sono state soccorse dall'ambulanza e trasportate in ospedale. Non sono gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 23.40 e l'incendio è stato domato da tre squadre dei vigili del fuoco di Perugia.