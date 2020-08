Incendio a Castiglione del Lago, i vigili del fuoco domano le fiamme ed evitano il peggio

Incendio a Castiglione del Lago nel pomeriggio di giovedì 6 agosto. I vigili del fuoco sono intervenuti in un'azienda in località Lacaioli, intorno alle 18.15, per il rogo di alcuni materiali plastici all'esterno della ditta. La celerità dell'intervento ha evitato danni maggiori. Le fiamme sono state domate in poco tempo e l'allarme è rientrato.

