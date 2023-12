Incendio nella notte, casa divorata dalle fiamme: donna portata in ospedale

Incendio nella notte tra il 10 e l'11 dicembre a Bevagna. Le fiamme sono divampate in un'abitazione. Una donna è stata portata in ospedale per accertamenti. Indagini in corso per chiarire l'origine del rogo.

Nella prima serata di domenica 10 dicembre si è verificato un altro incendio. Le fiamme sono divampate in una palazzina indipendente a Castiglione della Valle, frazione di Marsciano. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Una donna è stata soccorsa dai caschi rossi e affidata all'ambulanza. Il rogo ha divorato cucina e soggiorno causando danni strutturali.