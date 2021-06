Stoppie in fiamme a San Sisto, incendio domato in via Albinoni

L'intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le lingue di fuoco che si sono alzate nella tarda mattinata di oggi in un terreno con erba secca

/ Via Tomaso Albinoni

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi in un terreno con erba secca da tagliare. Le fiamme, sviluppatesi in via Albinoni a San Sisto sono state domate subito dai Vigili del fuoco.

Nelle immagini di Michele Cavallucci di Perugia Meteo si vede come le stoppie secche siano bruciate con velocità. L'incendio è stato favorito anche dall'aria calda e secca di questi ultimi giorni.

L'invito è quello di prestare massima attenzione in questi giorni di grande calura e di aria secca per l’innesco di incendi colposi.