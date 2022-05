Bus divorato dalle fiamme lungo la strada, traffico in tilt

Bus in fiamme lungo via Pievaiola. L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata di martedì 31 maggio. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Perugia per domare l'incendio e gli agenti della polizia municipale per regolare il traffico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti non ci sarebbero feriti. Al vaglio le cause che hanno innescato l'incendio dell'autobus.

Notizia in aggiornamento