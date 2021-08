Sellano, divampa l'incendio nel bosco: mezzi aerei e vigili del fuoco in azione

Nuovo incendio nei boschi dell'Umbria. L'allarme è scattato a Sellano, in località Fontemarina, nella mattinata di lunedì 30 agosto. Sul posto i vigili del fuoco di Spoleto e Foligno e due squadre dell'agenzia forestale. In azione per domare le fiamme anche l'elicottero. In arrivo anche un secondo mezzo aereo.

Notizia in aggiornamento