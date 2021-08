Brucia un bosco sulle colline del Trasimeno, evacuate abitazioni e due agriturismi

Intervento dei Vigili del fuoco da Perugia e da Castiglione del Lago in località Casalini, sopra Sant'Arcangelo di Magione

I Vigili del fuoco sono impegnati dalla tarda mattinata di oggi nel domare le fiamme che hanno avvolto alcuni boschi vicino Panicale. Nel corso dell'intervento sono state evacuate due strutture ricettive e un'abitazione privata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due squadre dei Vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Perugia e da Castiglione del Lago stanno intervenendo a Casalini nel territorio comune di Panicale per un incendio bosco con le fiamme che rischiano di raggiungere alcune abitazioni. Sul posto sta operando anche l'elicottero dei Vigili del fuoco sotto la supervizione del direttore delle operazioni di spegnimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento prosegue e sul posto sonos tate inviate altre due squadre dei Vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco di Magione Giacomo Chiodini sta monitorando la situazione: "Incendio a Montali, due elicotteri in azione assieme a diverse squadre a terra. Evacuati due agriturismo e una civile abitazione. Il fuoco - che non ha ancora interessato il territorio di Magione, limitandosi al vicino comune di Panicale - è però vicino al bosco del Monte Marzolana a Sant’Arcangelo - scrive il primo cittadino - Lo sforzo dei Vigili del Fuoco è notevole e sembra dare i suoi frutti per contenere le fiamme. Queste però, alimentate dal vento, sono alte e stanno divorando parecchia vegetazione boschiva".