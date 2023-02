Bosco in fiamme. L'incendio è divampato in località Montanaldo, nel comune di Gubbio, nel pomeriggio del 7 febbraio. I vigili del fuoco hanno lottato per ore per domare il rogo. Due gli ettari di vegetazione ridotti in cenere. Sul posto anche i carabinieri forestali. Indagini in corso per chiarire l'origine dell'incendio.