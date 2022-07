Nuovo incendio, le fiamme minacciano le case: vigili del fuoco in azione

Nuovo incendio in Umbria, allarme nel pomeriggio di martedì 19 luglio tra Assisi e Bastia Umbra. Vigili del fuoco in azione per arginare le fiamme. Il rogo, alimentato dal vento e dalla siccità, minaccia anche alcune abitazioni.

In zona Campigliano stanno intervenendo 24 vigili del fuoco con 11 mezzi operativi, più l’elicottero regionale.

Nel pomeriggio di martedì 19 luglio le fiamme sono divampate anche ad Allerona Scalo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando di Orvieto: preoccupano le dimensioni del rogo, tanto che è stato attivato il servizio del Canadair. Intanto, a causa delle fiamme e del denso fumo che sta interessando il traffico ferroviario, è stata chiusa la linea direttissima e la linea lenta. Sul posto si sta portando anche la squadra regionale da Spoleto e un’altra da Terni.

Notizia in aggiornamento