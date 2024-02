Bastia Umbra: violento incendio distugge quattro autovetture, paura per un'abitazione

I Vigili del fuoco di Assisi sono intervenuti in via Atene a Bastia Umbra per un violento incendio che ha distrutto almeno quattrto autovetture in sosta, delle quali una alimentata a gpl.

All'inizio dell'intervento si temeva che le fiamme raggiungessero una vicina abitazione, ma l'intervento dei Vigili del fuoco ha contenuto l'incendio. Sul posto è giunta anche un'autobotte da Foligno. Presenti anche i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento