Via Settevalli, auto in fiamme: vigili del fuoco in azione

Auto in fiamme in via Settevalli nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 settembre. A lanciare l'allarme è stata la stessa conducente del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia e le forze dell'ordine. Traffico in tilt. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non si registrano feriti.

Sempre nel pomeriggio di oggi, lungo la Trasimeno Ovest tra Ferro di Cavallo ed Ellera di Corciano, si è verificato un frontale tra due auto. Un 59enne perugino è rimasto ferito nell'impatto e trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.