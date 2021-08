Auto divorata dalle fiamme lungo la Perugia-Ancona

Auto in fiamme lungo la Perugia-Ancona, nel territorio di Fossato di Vico, nel pomeriggio di martedì 3 agosto. Un incendio ha divorato una Mercedes in dizione Ancona. Le fiamme, partite dall'auto, si sono propagate anche alle sterpaglie al lato della strada all'altezza di Osteria del Gatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Fortunatamente non si registrano feriti.