Rogo nella notte tra il 7 e l'8 ottobre. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte a Nocera Umbra, lungo via dei Pini. All'arrivo dei vigili del fuoco l'auto era avvolta dalle fiamme. Indagini in corso per chiarire l'origine dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri.