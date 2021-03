Auto in fiamme sotto al portico di un condominio, paura all'alba a Città di Castello

Paura ieri mattina in un condominio del quartiere San Pio X a Città di Castello per un'auto in fiamme, parcheggiata sotto il porticato del palazzo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Città di Castello che ha provveduto a spegnere le fiamme e chiudere l'accesso al porticato e far uscire dall'appartamento sovrastante, abitato da un nucleo familiare, dal momento che le fiamme hanno danneggiato gravemente il solaio.

Intorno alla ore 10.30, ad incendio spento, è intervenuto l'ufficio tecnico comunale, insieme con gli operatori della Polizia locale, per verificare lo stato dell'immobile e transennare l'intera area interessata dalle fiamme.

Dopo il sopralluogo non è stata disposta l'evacuazione di nessuna famiglia del condominio, ma è stato interdetto l'utilizzo dell'appartamento che si trova al di sopra dell'auto andata a fuoco.

Non è nota per ora la natura dell'incendio, le cui cause sono al vaglio del personale del Commissariato di Polizia.