FOTO NOTIZIA - Fiamme in cucina all'ora di pranzo, paura a Ferro di Cavallo

Paura all'ora di pranzo in via Pisacane, a Ferro di Cavallo, per un incendio in abitazione.

Una squadra di Vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta in un appartamento per un principio di incendio.

Le fiamme si sono sviluppate poco prima dell'ora di pranzo nella cucina di un'abitazione. Il fuoco ha avvolto la cucina e la cappa, andando a danneggiare anche i mobili. Un denso fumo ha avvolto la stanza.

I Vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno domato le fiamme, mettendo in sicurezza l'appartamento. Non risultano persone coinvolte né ferite.

I Vigili dle fuoco stanno svolgendo accertamenti sulle cause dell'incendio.

