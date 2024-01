Fiamme nell'appartamento al quinto piano di un palazzo: anziana intossicata

Un incendio si è sviluppato in un appartamento alla periferia di Spoleto. Sul posto i Vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autoscala proveniente da Perugia e un mezzo da Foligno.

Le fiamme sono divampate intorno alle 7 di questa mattina in un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Lorenzo Betti. 5 piano. Una persona anziana risulta intossicata per le esalazioni da fumo generate dall'incendio. Sul posto anche personale del 118 e i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento