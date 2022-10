Rimessa agricola in fiamme nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre. L'allarme è scattato a Giano dell'Umbria, in località Fabbri. L'incendio ha divorato l'annesso e danneggiato diverse attrezzature. Sul posto, per domare le fiamme, i vigili del fuoco di Spoleto e Foligno.