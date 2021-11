Incendio a Deruta, primo piano di una palazzina in fiamme: intervento dei vigili del fuoco

Tanto spavento, molti i danni ma per fortuna nessuna persona rimasta coinvolta o ferita. Intorno alle 16 di oggi, per motivi ancora da chiarire, in un appartamento a Deruta, in via Magnini, sono divampante le fiamme che hanno coinvolto soprattutto il primo piano. Immediato è scattato l'allarme e dalla centrale di Perugia è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco per arginare l'incendio. Dopo un intervento durato oltre un'ora l'edificio è stato messo in sicurezza e gli altri due piani dell'edificio salvati dal fuoco. I tecnici hanno effettuato i controlli per capire il motivo scatenante.