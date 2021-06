Una squadra della centrale è intervenuta tra Castiglione del Lago e Moiano per domare l'incendio

Fiamme in una scarpata e vigili del fuoco in azione tra Castiglione del Lago e Moiano, dove una squadra della centrale è intervenuta per domare l'incendio divampato dopo che un camion ha perso una ruota. Nessuna persona coinvolta.