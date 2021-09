Incendio a Nocera Umbra, divampano le fiamme nel bosco: vigili del fuoco in azione

Un altro incendio in Umbria, nella coda di un'estate difficile da questo punto di vista per il 'Cuore verde d'Italia'. A bruciare stavolta è un bosco in località Serre di Parrano, nel Comune di Nocera Umbra, dove è in corso un'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme che sono divampate tra la vegetazione.

Sul posto la squadra di Gaifana la pattuglia Dos, volontari del Servizio Antincendi Boschivo di Perugia, una squadra dell'agenzia forestale e l'elicottero regionale EliUmbria. È previsto anche l'arrivo di un secondo elicottero per le ore 14.