Una squadra in azione per domare l'incendio, sul posto anche i carabinieri

Vigili del fuoco in azione a Pisciano, frazione del Comune di Gubbio, dove oggi (mercoledì 30 giugno) nel primissimo pomeriggio è divampato un incendio con delle rotoballe in fiamme. Incendio ancora in atto e sul posto, oltre alla squadra del distaccamento eugubino, ci sono anche i Carabinieri.