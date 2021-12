Casa in fiamme, una mamma e i suoi tre bambini intrappolati sul terrazzo: salvati dai vigili del fuoco

Attimi di paura nella mattina di oggi (giovedì 30 dicembre) per una mamma e i suoi tre bambini di otto, quattro e tre anni, che sono rimasti intrappolati sul terrazzo a causa di un incendio divampato in casa.

È successo a Gualdo Taldino, in località San Pellegrino, dove poco prima di mezzogiorno sono entrati in azione i vigili del fuoco. Proprio grazie al pronto intervento della squadra del distaccamento di Gaifana, le fiamme sono così state domate ed è stato possibile soccorrere la donna e i suoi piccoli che si erano rifugiati sul terrazzo dell’appartamento invaso dal fumo.

Portati fuori dall’abitazione, sono stati consegnati al personale del 118 intervenuto sul posto (insieme alla polizia municipale di Gualdo Tadino) e trasportati all’ospedale di Branca per le cure sanitarie in seguito all’inalazione di fumo. L’intervento dei vigili del fuoco si è poi concluso senza riscontare danni strutturali all’appartamento, non fruibile però fino alla sua essa in sicurezza e al ripristino delle normali condizioni igienico e sanitarie. Sul posto anche la polizia municipale di Gualdo Tadino,