Incendio in una casa a Papiano: sul posto i vigili del fuoco e il 118

Incendio in una casa a Papiano, frazione del Comune di Marsciano. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina con due squadre e tre messi (comprese un'autobotte e un'autoscala) per domare le fiamme divampate nella veranda in una palazzina a due piani. Con la squadra ancora sul posto, sono in corso di accertamento le dinamiche dell'incendio mentre il proprietario è stato soccorso per un malore dal personale del 118.